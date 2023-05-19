Лавров: договоренности Москвы, Баку и Еревана должны способствовать решению конфликтов

По словам главы МИД РФ, роль трехсторонних отношений должна иметь решающее значение при нахождении развязок по всем вопросам.

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В Доме приемов МИД России проходит трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и РФ. Одна из ключевых тем - это преодоление разногласий между Ереваном и Баку, а также делимитация границ конфликтующих государств.

Вначале прошла двухсторонняя встреча между Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым, на которой главы МИД России и Азербайджана, помимо главной повестки, обсудили экономические отношения двух стран. После глава российского внешнеполитического ведомства встретился со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Конечно, главное тема для сегодняшних мероприятий - это нормализация связей между Арменией и Азербайджаном. И здесь, как я уже сказал, роль трехсторонних заявлений, договоренностей, под которыми стоят подписи руководителей трех стран, весьма значительна и должна иметь решающее значение при нахождении всех развязок по всем вопросам и касательно мирного договора, и в отношении разблокирования коммуникаций и делимитации с последующей демаркацией границ», - сказал российский министр.

Министр иностранных дел Армении в свою очередь отметил, что такой формат встречи является очередной возможностью поговорить о наболевших темах, ситуации на Южном Кавказе и провести очередной раунд переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что армянская сторона как всегда участвует в переговорах весьма конструктивно.

«Мы нацелены на долгосрочный мир в нашем регионе. Армения остается приверженной трехсторонним заявлением лидеров наших стран», - добавил Мирзоян.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил со своим армянским коллегой Николом Пашиняном обеспечение безопасности в Нагорном Карабахе. Лидеры стран в ходе разговора подтвердили важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договоренностей глав Российской Федерации, Армении и Азербайджана.