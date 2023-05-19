В стране и мире Пентагон заказал 120 мм боеприпасы на полмиллиарда долларов Дмитрий Трунов Боеприпасы 120 мм считаются стандартом NATO и используются, например, в американских танках Abrams. © Фото: soldiersmediacenter, Flickr.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Министерство обороны США заключило контракт на производство и доставку для нужд армии 120 миллиметровых боеприпасов на сумму 490 миллионов долларов, сообщает РИА Новости. Производить боеприпасы будет компания General Dynamics-OTS. Контракт компании с Пентагоном рассчитан на срок до 2028 года. Боеприпасы 120 мм считаются стандартом NATO и используются, например, в американских танках Abrams. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил увеличить на €3,5 млрд Европейский фонд мира (EPF), который используется для военной помощи Украине. Экспертное мнение и аналитика