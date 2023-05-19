Пентагон заказал 120 мм боеприпасы на полмиллиарда долларов
Боеприпасы 120 мм считаются стандартом NATO и используются, например, в американских танках Abrams.
© Фото: soldiersmediacenter, Flickr.com, GlobalLookPress
Министерство обороны США заключило контракт на производство и доставку для нужд армии 120 миллиметровых боеприпасов на сумму 490 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.
Производить боеприпасы будет компания General Dynamics-OTS. Контракт компании с Пентагоном рассчитан на срок до 2028 года.
Боеприпасы 120 мм считаются стандартом NATO и используются, например, в американских танках Abrams.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил увеличить на €3,5 млрд Европейский фонд мира (EPF), который используется для военной помощи Украине.