На 20 мая у президента России Владимира Путина запланирована встреча с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщили в Кремле.

© Фото: Kremlin.ru

Президент Владимир Путин встретится с главами входящих в Северо-Кавказский федеральный округ регионов. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства провел заседание Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске.

«После проведения заседания Путин еще на один день остался в регионе», - цитирует Пескова РИА Новости.

Двадцатого мая у российского лидера запланирован разговор с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, отметил представитель Кремля и рядом других руководителей.

Ранее в рамках заседания Совета президент заявил о необходимости обновления стратегии национальной политики страны, с учетом вхождения в ее состав новых регионов. Президент отметил многонациональный характер Запорожья, Херсонской области и народных республик Донбасса. Все они, как подчеркнул президент, почувствовали на себе «последствия агрессивного национализма, ксенофобии и антисемитизма» вследствие политики, которую проводил киевский режим.