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Politico: Пентагон не против поставки Украине F-16 другими странами

Дмитрий Трунов
02:36 18.05.2023
Хотя Белый дом неоднократно отвергал возможность отправки F-16 ВВС США, он никогда не исключал одобрения передачи истребителей Киеву из другой страны.
Politico: Пентагон не против поставки Украине F-16 другими странами
© Фото: Msgt.-Matthew-Plew,-U.S.-Air,-Globallookpress
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Администрация Джозефа Байдена столкнулась с новой и усиленной кампанией давления, чтобы разрешить передачу F-16 Украине, сообщает Politico. Это комплексная работа дружественных европейских правительств, американских законодателей от обеих партий и украинского руководства. На этой неделе Владимир Зеленский путешествовал по Европе, призывая к увеличению помощи, особенно самолетов.

Лондон объявил о создании международной коалиции стран, занимающихся закупкой F-16 для Киева. В соответствии с соглашением Великобритания заявила, что вскоре начнет обучение украинских пилотов работе на современных истребителях. Бельгия быстро последовала этому примеру, заявив, что также может обучать пилотов.

Администрация Байдена пока держит линию в отношении передачи Киеву F-16 производства Lockheed Martin. Но, возможно, Вашингтон готовится позволить другим странам, которые летают на F-16, направить свои собственные самолеты в Украину. Официальные лица сообщают, что они по-прежнему готовы разрешить другим странам отправлять свои самолеты американского производства, говорится в статье.

Команда Байдена предложила отложить обсуждение отправки F-16 до окончания конфликта. Но некоторые европейские союзники уже начали продвигаться по пути предоставления передовых истребителей для Киева. Хотя Белый дом неоднократно отвергал возможность отправки на Украину F-16 ВВС США, он никогда не исключал одобрения передачи истребителей Киеву из другой страны.

На данный момент непохоже, чтобы какое-либо европейское правительство обращалось к США с официальным запросом на отправку своих истребителей на Украину, пишет издание. Но страны, вероятно, откладывают этот шаг до приближающегося саммита НАТО в Вильнюсе в июле. Байден вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном, министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли должны встретиться со своими коллегами со всего альянса НАТО.

Ранее Белый дом отказал Киеву в поставках ракет дальнего действия ATACMS. В то же время ракеты большой дальности Storm Shadow киевскому режиму начала поставлять Великобритания.

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