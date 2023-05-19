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Боевики выпустили по Донецку ракету, начиненную дистанционными минами

Ян Брацкий
20:31 19.05.2023
Удар пришелся по Куйбышевскому району столицы Донецкой народной республики, о пострадавших и разрушениях не сообщается.
Боевики выпустили по Донецку ракету, начиненную дистанционными минами
© Фото: chp_donetskv, Telegram
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Боевики киевского режима выпустили по мирному Донецку ракету MFOM AT2, начиненную противотанковыми минами. Инцидент произошел в Куйбышевском районе республиканской столицы, сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Выпущена одна ракета MFOM AT2 начиненная противотанковыми минами АТ2», - отмечается в сообщении Telegram-канала представительства.

Националисты ежедневно обстреливают мирных жителей в Донецкой и Луганской народных республиках. Под огнем карателей чаще всего оказываются Донецк, Ясиноватая и Горловка.

Ранее ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» частный сектор в Донецке. В ходе другого обстрела националисты выпустили по городу 36 снарядов за два часа, а 17 мая в результате обстрела Петровского района города погибла медицинская сестра.

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