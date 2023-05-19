В Госдуме РФ предложили дополнить УК статьями о публичной пропаганде насилия

По мнению первого зампреда комитета Госдумы РФ по обороне Алексея Журавлева, выявлением таких преступлений должны заниматься не только интернет-эксперты, но и правоохранительные органы.

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В Госдуме РФ предложили включить в Уголовный кодекс статьи о публичной пропаганде насилия. С подобной инициативой выступил первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев. Речь о так называемом треш-контенте, когда пользователи сети издеваются над людьми и транслируют это в прямой эфир.

Похожий случай произошел недавно в Волгоградской области. Там наркоман несколько дней избивал девушку и обещал убить ее. Спасли пленницу полицейские, которых вызвали зрители стрима.

«Можно даже ввести отдельные статьи в Уголовный кодекс РФ за публичную пропаганду насилия. А выявлением должны заниматься не только интернет-эксперты, но и правоохранительные органы в целом. Это вообще весьма популярная сфера цифрового заработка, и нужно работать и в том направлении, чтобы лишить упырей возможности монетизировать свои издевательства над другими людьми - в рамках расследования немедленно блокировать все счета», - цитирует «360» слова Журавлева.

Задержанный проведет следующие 15 лет в местах лишения свободы, но таких как он в сети очень много, добавил автор инициативы. Необходимо сделать борьбу с ними системной, подчеркнул Журавлев.

Ранее омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала о пытках, которым украинские националисты подвергают российских военнослужащих. Она пообещал не оставлять эти преступления безнаказанными.