© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Татьяна Барыбина, пресс-служба губернатора Ставропольского края, пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин посоветовал собирающимся на форумах по «деколонизации РФ» политэмигрантам в Праге продолжать пить пиво, в котором много женских половых гормонов, так как России это только на руку. Об этом он заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Сенатор Константин Косачев рассказал Путину об «одиозном сборище политэмигрантов в Праге» - втором «Форуме свободных народов постРоссии»* (Генпрокуратура признала деятельность данной организации нежелательной в РФ). Путин после доклада переспросил, где собирались «эти доброхоты».

«В Праге? Прага - хороший город. Там пиво, шпикачки. Им денег платят достаточно для того, чтобы они могли пивом побаловаться, шпикачками. И пусть дальше продолжают пить пиво, по-моему, специалисты говорят, там большой набор женских половых гормонов», - сказал президент.

Путин добавил, что Россию вполне устраивает, что собирающиеся в Праге мужчины злоупотребляют пивом, и она может даже «подбросить» денег на напиток, если они закончатся.

Глава государства также отметил, что в Праге находится древний европейский университет, однако собирающиеся в городе политэмигранты не хотят ничему учиться.

«Они хотят и считают возможным учить всех других, но пока не очень у них это получается», - подчеркнул Путин.

На заседании президент также отметил, что авторы антироссийских провокаций руководствуются западными шаблонами. По его словам, противники России исходят из того, что культурное многообразие является слабостью страны.

* «Форум свободных народов постРоссии» - организация, деятельность которой признана нежелательной в Российской Федерации.