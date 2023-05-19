Эксперт Уваров заявил о периодическом повышении уровня висмута в Польше

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Причин для повышения уровня радиоактивного изотопа висмут-214 в Польше может быть несколько. Об этом «Звезде» рассказал специалист в области атомной энергетики Александр Уваров. Определить точно, откуда он появился, очень трудно.

«В Польше было обнаружено превышение концентрации радиоактивного изотопа висмут-214 в воздухе, и действительно он связан с ураном. Возможны разные объяснения появления этого радиоизотопа. Одно из них - что это может быть связано со взрывом в Хмельницком. С другой стороны, этот висмут в Польше появляется периодически, что позволяет предположить, что есть второй его источник в странах Евросоюза», - сказал Уваров.

Одна из рабочих версий, по мнению специалиста, подрыв складов с боеприпасами, начиненными обедненным ураном в Хмельницком. Но эта версия не единственная. Прямо сейчас беспокоиться не о чем, заверил Уваров. Висмут, как продукт распада обедненного урана, опасен отсроченными последствиями.

«В чем опасность обедненного урана, который применяют военные, в отличие от применяемого атомщиками урана? Этот обедненный уран попадает в атмосферу, а потом оказывается на земле и находится там вечно. Радиоактивность этого урана не столь высока, но есть другая неприятная особенность - он токсичен. При попадании в организм он может вызывать заболевания», - предупредил эксперт.

Таким образом, если этот уран разнесется по большой территории, то он на протяжении миллионов лет будет оказывать негативное воздействие на людей, уточнил Александр Уваров. Этот элемент имеет свойство накапливаться в организме, постепенно отравляя его. Как скоро облако накроет те или иные районы и какой концентрации оно будет - зависит от силы и направления ветра, сказал специалист по атомной энергетике.

«Куда дует ветер, как он дует и сколько времени частички будут болтаться. Скорее всего, это дни, недолго. Со временем концентрация изотопов сильно снизится и практически исчезнет, останется на грани чувствительности детекторов», - подвел итог собеседник «Звезды».

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что облако радиации надвигается на Европу после уничтожения украинских боеприпасов с обедненным ураном. Их Киеву не так давно передали страны коллективного Запада.