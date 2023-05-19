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Одна из украинских ТЭС получила повреждения и прекратила выработку энергии

Ян Брацкий
16:57 19.05.2023
Ремонтные бригады в настоящее время пытаются починить поврежденные магистральные линии и возобновить производство электроэнергии.
Одна из украинских ТЭС получила повреждения и прекратила выработку энергии
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила производство электричества после полученных повреждений, сообщили в энергохолдинге ДТЭК.

«Одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии... Были повреждены магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности одной из ТЭС ДТЭК. В результате станция прекратила производство электроэнергии», - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

В каком именно районе произошло ЧП и что за станция получила повреждения - не сообщается. В настоящее время аварийные бригады пытаются восстановить работоспособность ТЭС.

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