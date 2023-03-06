МИД РФ: Москва работает над введением упрощенного визового режима с шестью странами

По словам замглавы МИД России, проработка проектов межправительственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, ведется с Анголой, Вьетнамом, Индией, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

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Российская Федерация может ввести упрощенный визовый режим с шестью странами, в числе которых Индия, Сирия и Вьетнам. О подготовке соответствующего соглашения рассказал статс-секретарь - заместитель главы Министерства иностранных дел России Евгений Иванов.

«Помимо Индии, проработка проектов межправительственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, ведется с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами», - передает его слова ТАСС.

Ранее Евгений Иванов заявил, что в российском внешнеполитическом ведомстве ведется активная подготовительная работа по подписанию межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан РФ в 11 стран мира. По словам дипломата, в этот список вошли страны Персидского залива (Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Кувейт), государства Латинской Америки и Карибского бассейна (Багамы, Барбадос, Гаити, Мексика, Тринидад и Тобаго), южноафриканская Замбия, а также Малайзия.