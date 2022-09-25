Армия Армия Армия

Все находит свое подтверждение: как США признались в разработке биооружия на Украине

Алексей Самолетов
21:30 25.09.2022
Вашингтон также признал факт вывоза с Украины образцов патогенных штаммов и биоматериалов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Cpl. Dalton Swanbeck, KeystonePressAgency, globallookpress
Читайте нас на:

На этой неделе в Женеве на совещании государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия под давлением доказательств Минобороны России Соединенные Штаты Америки были вынуждены признать, что на Украине они действительно проводили исследования и ставили опыты на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник.

Вашингтон также признал факт вывоза с Украины образцов патогенных штаммов и биоматериалов. В частности, в лабораториях Мариуполя велась работа с возбудителем холеры. Далее отобранные биоматериалы отсылались в Киев, а затем в США.

В общем, все то, о чем регулярно рассказывают на своих брифингах представители войск РХБЗ - вся страшная правда про американские опыты и эксперименты с вирусами - все находит свое подтверждение.

Кроме того, комиссия британского журнала The Lancet - самого авторитетного издания в области медицины - на днях представила итоги своей двухлетней работы по изучению происхождения короновируса. И эксперты не исключили лабораторного происхождения COVID-19.

Как Минобороны России доказали на совещании участников КБТО причастность США к разработке биологического оружия и проведению опытов над людьми - в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:07 В стране и мире
Шольц объяснил, почему Германия не будет поставлять танки Украине
18:02 В стране и мире
В Карелии нашли тела трех туристов после опрокидывания лодки в Онежском озере
17:34 В стране и мире
Пушилин посмертно наградил медалью «За отвагу» Алексея Журавко
16:10 В стране и мире
Гражданам РФ рассказали, как решить вопрос с военкоматом в случае болезни
15:10 В стране и мире
Россиянам разъяснили, как и где получить бронь от частичной мобилизации
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.