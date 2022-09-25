Все находит свое подтверждение: как США признались в разработке биооружия на Украине

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На этой неделе в Женеве на совещании государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия под давлением доказательств Минобороны России Соединенные Штаты Америки были вынуждены признать, что на Украине они действительно проводили исследования и ставили опыты на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник.

Вашингтон также признал факт вывоза с Украины образцов патогенных штаммов и биоматериалов. В частности, в лабораториях Мариуполя велась работа с возбудителем холеры. Далее отобранные биоматериалы отсылались в Киев, а затем в США.

В общем, все то, о чем регулярно рассказывают на своих брифингах представители войск РХБЗ - вся страшная правда про американские опыты и эксперименты с вирусами - все находит свое подтверждение.

Кроме того, комиссия британского журнала The Lancet - самого авторитетного издания в области медицины - на днях представила итоги своей двухлетней работы по изучению происхождения короновируса. И эксперты не исключили лабораторного происхождения COVID-19.

Как Минобороны России доказали на совещании участников КБТО причастность США к разработке биологического оружия и проведению опытов над людьми - в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».