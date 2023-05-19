В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Иммунолог Жемчугов заявил о риске пандемии птичьего гриппа в случае мутации вируса

Анна Назайкина
13:27 19.05.2023
Если вирус мутирует, он начнет передаваться воздушно-капельным путем, отметил специалист.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Jens Büttner, ZB, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе со «Звездой» рассказал, как птичий грипп протекает у человека и каким образом он распространяется.

Как отметил медик, никаких особых клинических проявлений нет - симптомы как и при любом вирусном заболевании.

Чтобы определить, что грипп именно птичий, нужно сделать тест, объяснил иммунолог.

«Большинство вирусных заболеваний начинаются одинаково. Высокая температура, головная боль, боль в мышцах. Это симптомы интоксикации. Они все одинаковые, а потом уже через несколько дней начинаются отличия», - сказал он.

Птичий грипп не передается от человека к человеку, поэтому паниковать не следует, подчеркнул Жемчугов.

«Но если вдруг он примет в результате мутаций свойство передаваться от человека к человеку, еще и воздушно-капельным путем, то он приведет к свойствам, которые могут привести к пандемии», - сказал он.

Накануне карантин из-за птичьего гриппа был введен в некоторых районах Москвы. Специалист обратил внимание на то, что объявленный карантин - ветеринарный.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:39 В стране и мире
Патрушев: облако радиации надвигается на Европу после уничтожения боеприпасов ВСУ с ураном
13:00 В стране и мире
Видео
Голикова заявила, что МРОТ в России будет увеличиваться опережающими темпами
11:52 Армия
Видео
Шойгу поставил командующему группировки «Восток» задачу продолжать активное ведение комплексной разведки
11:17 В стране и мире
Глава Минобрнауки заявил, что магистратура не может быть реализована во всех вузах РФ
10:57 В стране и мире
В России планируют запустить систему электронных виз для въезда в страну
Популярное
Патрушев заявил, что спецслужбы США координировали убийство Татарского и подрыв машины Прилепина
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер
Military Watch Magazine: 32 ракеты Patriot были потрачены впустую при попытке сбить «Кинжал»
Защита мужа блогера Блиновской обжаловала запрет пользоваться ему Интернетом
The Drive: Patriot были обречены на атаки ВС РФ из-за своего несовершенства
Рекламное агентство Ивлеевой начали проверять на неуплату налогов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.