Иммунолог Жемчугов заявил о риске пандемии птичьего гриппа в случае мутации вируса
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе со «Звездой» рассказал, как птичий грипп протекает у человека и каким образом он распространяется.
Как отметил медик, никаких особых клинических проявлений нет - симптомы как и при любом вирусном заболевании.
Чтобы определить, что грипп именно птичий, нужно сделать тест, объяснил иммунолог.
«Большинство вирусных заболеваний начинаются одинаково. Высокая температура, головная боль, боль в мышцах. Это симптомы интоксикации. Они все одинаковые, а потом уже через несколько дней начинаются отличия», - сказал он.
Птичий грипп не передается от человека к человеку, поэтому паниковать не следует, подчеркнул Жемчугов.
«Но если вдруг он примет в результате мутаций свойство передаваться от человека к человеку, еще и воздушно-капельным путем, то он приведет к свойствам, которые могут привести к пандемии», - сказал он.
Накануне карантин из-за птичьего гриппа был введен в некоторых районах Москвы. Специалист обратил внимание на то, что объявленный карантин - ветеринарный.