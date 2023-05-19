Боец ВС РФ рассказал, что в плену боевики вырезали у него на груди скандинавский символ

Как утверждается, один из охранников хотел «набить» себе такую наколку и предварительно решил посмотреть, как она смотрится со стороны.

© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Освобожденный из украинского плена российский военнослужащий рассказал сотрудникам СК, как украинские боевики вырезали у него на груди скандинавский символ.

В ведомстве заявили, что сейчас проводят беседу с каждым бойцом ВС РФ, который побывал в плену у украинских националистов. Фрагмент разговора был опубликован в Telegram-канале СК.

Мужчина уточнил, что символ был вырезан на правой стороне груди националистами, которые отвечали за охрану пленных.

«Военнослужащий пояснил, что один из охранников хотел "набить" себе такую наколку, а предварительно решил посмотреть, как она будет выглядеть со стороны», - отметили в Следственном комитете.

По словам военнослужащего, ему угрожали, что будут бить током, в случае если военнослужащий начнет кричать.

Ранее другой российский боец сообщил, что в украинском плену его допрашивали с мусорным пакетом на голове, а затем выбили ему верхние передние зубы.