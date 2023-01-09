СК: украинские националисты выбили зубы пленному российскому военному

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Следственный комитет РФ зафиксировал очередные факты издевательств над российскими военными в украинском плену. О бесчеловечном отношении рассказали бойцы, которые недавно вернулись на Родину в результате обмена. Их показания свидетельствуют о том, что на Украине грубо нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Так, например, один из бойцов сообщил, что в плену во время допросов его неоднократно избивали. При этом на голову был надет мусорный пакет. В результате боевики полностью выбили пленному верхние передние зубы, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Еще один военнослужащий рассказал, что в плену ему скотчем завязали глаза. Допрос продолжался 10 суток, в это время его не кормили, не давали спать, били резиновой дубинкой и применяли пытки током. В результате у бойца были отбиты колени, сломаны пальцы, стал плохо видеть правый глаз и плохо слышит правое ухо.

«Кроме того, военнослужащие националистического батальона "Азов"*, которые проводили допрос, угрожали ему, что зарежут или застрелят», - добавили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, накануне с подконтрольных Киеву территорий вернулись 50 российских бойцов. В Москве они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.