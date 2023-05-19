Сыромолотов освобожден от должности замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Олега Сыромолотова от должности замглавы Министерства иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Сегодня, 19 мая, дипломат отмечает свое 70-летие. Сыромолотов занимал должность замминистра иностранных дел России с 2015 года. До этого он в течение 11 лет работал на посту руководителя службы контрразведки Федеральной службы безопасности РФ.
В 2007 году Сыромолотову было присвоено звание генерал армии.
Ранее стало известно, что генерал-полковник Николай Гречушкин был освобожден от должности замглавы МЧС указом главы Российского государства. Генерал-полковник Гречушкин занимался в ведомстве тыловым обеспечением. Он был назначен на должность замминистра приказом президента в 2018 году.