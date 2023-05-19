Сыромолотов освобожден от должности замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму

Олег Сыромолотов занимал должность замминистра иностранных дел России по вопросам противодействия терроризму с 2015 года.

© Фото: MID_RF, Twitter.com, GlobalLookPress

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Олега Сыромолотова от должности замглавы Министерства иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сегодня, 19 мая, дипломат отмечает свое 70-летие. Сыромолотов занимал должность замминистра иностранных дел России с 2015 года. До этого он в течение 11 лет работал на посту руководителя службы контрразведки Федеральной службы безопасности РФ.

В 2007 году Сыромолотову было присвоено звание генерал армии.

Ранее стало известно, что генерал-полковник Николай Гречушкин был освобожден от должности замглавы МЧС указом главы Российского государства. Генерал-полковник Гречушкин занимался в ведомстве тыловым обеспечением. Он был назначен на должность замминистра приказом президента в 2018 году.