Путин уволил замглавы МЧС генерал-полковника Гречушкина
Гречушкин отвечал за вопросы тылового обеспечения.
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Президент Владимир Путин освободил генерал-полковника Николая Гречушкина от должности замглавы МЧС России. Указ главы государства опубликован в среду, 5 апреля, на портале правовой информации. Причины увольнения в документе не указаны.
Генерал-полковник Гречушкин отвечал за вопросы тылового обеспечения. Он был назначен на должность замглавы министерства приказом президента от 24 июля 2018 года. Ранее руководил отделом тыла Департамента тыла и вооружения МЧС, потом был заместителем директора Департамента тыла и вооружения.
Владимир Путин 29 марта освободил от должности первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна.