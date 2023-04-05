В стране и мире Путин уволил замглавы МЧС генерал-полковника Гречушкина Дмитрий Трунов Гречушкин отвечал за вопросы тылового обеспечения. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Читайте нас на: Президент Владимир Путин освободил генерал-полковника Николая Гречушкина от должности замглавы МЧС России. Указ главы государства опубликован в среду, 5 апреля, на портале правовой информации. Причины увольнения в документе не указаны. Генерал-полковник Гречушкин отвечал за вопросы тылового обеспечения. Он был назначен на должность замглавы министерства приказом президента от 24 июля 2018 года. Ранее руководил отделом тыла Департамента тыла и вооружения МЧС, потом был заместителем директора Департамента тыла и вооружения. Владимир Путин 29 марта освободил от должности первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна. Экспертное мнение и аналитика