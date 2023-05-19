Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер

Как утверждается, мужчина скончался в Зальцбурге, не дожив 10 дней до 79-летия.

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Умер австрийский актер Хельмут Бергер, наиболее известный по роли в мини-сериале «Фантомас», передает телерадиокомпания ORF.

Как утверждается, актер скончался в Зальцбурге, не дожив 10 дней до 79-летия.

Также в его фильмографии кроме мини-сериала про гениального преступника, ленты «Колдуньи», «Гибель богов», «Портрет Дориана Грея», «Крестный отец 3» и др.

Следует отметить, что речь идет не о самой знаменитой экранизации романа «Фантомаса», которая вышла на экраны в 1964 году. Исполнивший тогда роль неуловимого злодея Жан Маре скончался еще в 1998 году в Каннах.

Ранее умер актер из «Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Геннадий Богачев. Ему было 78 лет.