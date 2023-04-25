Умер актер «Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Геннадий Богачев

Геннадий Богачев ушел из жизни в возрасте 78 лет.

© Фото: Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (1979), kino-teatr.ru

Умер народный артист России, актер «Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Геннадий Богачев. Об этом сообщила пресс-служба Большого драматического театра.

«После тяжелой болезни в возрасте 78 лет ушел из жизни народный артист России, артист БДТ Геннадий Петрович Богачев», - говорится в Telegram-канале театра.

Театр принес родным и близким, а также всем, кто знал и любил Геннадия Богачева, искренние соболезнования.

Актер известен своими ролями в таких картинах, как «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита», которые принесли артисту широкую известность. Геннадий Богачев был артистом Большого драматического театра имени Товстоногова, где сыграл более 50 ролей.