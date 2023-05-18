Чернышенко: банки РФ на Кубе переходят на расчеты по проектам в рублях

В ближайшей перспективе возможность расплачиваться банковскими картами «Мир» в кубинских ресторанах и кафе, уточнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Официальная Москва согласовывает формат работы российских банков на Кубе и переходит на расчеты по проектам в рублях. С таким заявлением выступил заместитель председателя кабмина Дмитрий Чернышенко на открытии заседания межправкомиссии по российско-кубинскому торгово-экономическому сотрудничеству.

«Согласовываем формат работы российских банков на Кубе, переходим на расчеты по проектам в рублях», - цитирует РИА Новости слова Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что на Кубе недавно начался прием отечественных карт «Мир» в банкоматах. Чернышенко добавил, что следующим шагом станет возможность расплачиваться отечественным пластиком в барах и ресторанах.

В минувшем мае Дмитрий Чернышенко посетил Кубу с рабочим визитом. Вместе с ним на остров прилетела представительная делегация. Чернышенко заявил, что отношения Москвы и Гаваны имеют историческое значение и не подвержены политической конъюнктуре. По его словам, Россия намерена помочь кубинской экономике выйти на достойный уровень.