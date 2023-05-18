Армия спецоперация Наводчик «Мсты-Б» рассказал, как разгромил снарядом сразу три единицы техники врага Расчеты «Мсты-Б» на передовой ежедневно ведут контрбатарейную борьбу с противником, а также поддерживают наши подразделения. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Наводчик орудия с позывным Рори рассказал, как из гаубиц «Мста-Б» работает по вражеским опорным пунктам, живой силе и скоплению техники. Военнослужащий вспомнил, как ему впервые удалось поразить одним снарядом сразу три вражеские цели. «Бывало даже такое, что с одного снаряда уничтожили три (единицы. - Прим. ред.) техники», - рассказал наводчик орудия с позывным Рори. Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы расчетов гаубиц Тульского соединения ВДВ в зоне специальной военной операции по защите народных республик Донбасса. Расчеты «Мсты-Б» на передовой ежедневно ведут контрбатарейную борьбу с врагом, а также поддерживают наши подразделения. По данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 427 самолетов, 233 вертолета, 4 197 дронов, 422 ЗРК, 9 206 танков и других боевых бронемашин, 1 100 РСЗО, 4 837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 267 единиц военной автоспецтехники. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика