Армия Расчеты «Мста-Б» уничтожили укрывшихся в блиндажах украинских боевиков Буксируемые гаубицы на передовой ведут стрельбу фугасными и осколочно-фугасными снаряды, а также высокоточными боеприпасами. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Расчеты орудий «Мста-Б» на передовой спецоперации уничтожили укрывшуюся в блиндажах и домах частного сектора пехоту противника. Кадры работы тульских артиллеристов показало Минобороны России. Артиллерийские расчеты ежедневно ведут контрбатарейную борьбу с противником и поддерживают подразделения, удерживающих фланги штурмовых отрядов. «Работаем по опорным пунктам, по живой силе, по скоплению техники. Бывало даже такое, что с одного снаряда уничтожили три (единицы. - Прим.ред.) техники», - рассказал наводчик орудия с позывным Рори. Расчеты буксируемых гаубиц применяют фугасные, осколочно-фугасные снаряды, а также высокоточные боеприпасы. Благодаря этому наносится максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника на значительном расстоянии. Минобороны России показало кадры уничтожения украинской самоходной артустановки 2С1 «Гвоздика» высокоточным барражирующим боеприпасом. Точное попадание зафиксировано расчетом беспилотника. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика