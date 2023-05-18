Расчеты «Мста-Б» уничтожили укрывшихся в блиндажах украинских боевиков
Расчеты орудий «Мста-Б» на передовой спецоперации уничтожили укрывшуюся в блиндажах и домах частного сектора пехоту противника. Кадры работы тульских артиллеристов показало Минобороны России.
Артиллерийские расчеты ежедневно ведут контрбатарейную борьбу с противником и поддерживают подразделения, удерживающих фланги штурмовых отрядов.
«Работаем по опорным пунктам, по живой силе, по скоплению техники. Бывало даже такое, что с одного снаряда уничтожили три (единицы. - Прим.ред.) техники», - рассказал наводчик орудия с позывным Рори.
Расчеты буксируемых гаубиц применяют фугасные, осколочно-фугасные снаряды, а также высокоточные боеприпасы. Благодаря этому наносится максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника на значительном расстоянии.
Минобороны России показало кадры уничтожения украинской самоходной артустановки 2С1 «Гвоздика» высокоточным барражирующим боеприпасом. Точное попадание зафиксировано расчетом беспилотника.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.