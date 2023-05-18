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В Биробиджане ФСБ взяла под стражу пособника украинской спецслужбы

Максим Крюков
09:25 18.05.2023
В ведомстве сообщили, что сотрудник СБУ давал задания жителю Биробиджана по сбору данных о Вооруженных силах РФ и поиску исполнителей диверсий.
В Биробиджане ФСБ взяла под стражу пособника украинской спецслужбы
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ взяли под стражу жителя Биробиджана, которого подозревают в пособничестве Службе безопасности Украины (СБУ).

«Управлением ФСБ России по Еврейской автономной области пресечена деятельность жителя города Биробиджана, который оказывал содействие СБУ в деятельности против безопасности Российской Федерации», - передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что представитель украинской спецслужбы договорился с биробиджанцем о конфиденциальном сотрудничестве на материальной основе. В ФСБ сообщили, что подозреваемый получал задания от сотрудника СБУ по сбору информации о деятельности подразделений ВС РФ в зоне специальной военной операции. Кроме того, житель дальневосточного города занимался поиском исполнителей диверсионных актов на объектах транспортной инфраструктуры в России.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 275.1 Уголовного кодекса РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией). По ходатайству следствия ему была избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее ФСБ раскрыла украинскую шпионку, передававшую данные о российских войсках. В ведомстве сообщили, что 25-летняя уроженка Украины передавала информацию о расположении военных объектов и техники российской группировки войск «Восток».

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