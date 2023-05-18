ВС РФ уничтожили минометный расчет, склад боеприпасов и три «Фурии» на Купянском направлении

С начала спецоперации ВС РФ уничтожили 4197 дронов, 4837 орудий полевой артиллерии и минометов.

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Бойцы ВС РФ на Купянском направлении уничтожили три вражеских беспилотника «Фурия», минометный расчет, а также склад с боеприпасами. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Артиллерийские расчеты огнем из реактивной системы залпового огня "Град" и гаубиц "Мста-С" уничтожили минометный расчет в районе населенного пункта Синьковка и склад с боеприпасами в районе населенных пунктов Берестовое и Кисловка», - сказал он.

Три украинских разведывательных дрона были уничтожены расчетами ЗРК «Тор» и ЗРПК «Панцирь-С», уточнил офицер.

Ранее Министерство обороны России показывало видео работы расчетов «Мста-Б» по украинским боевикам , укрывшимся в блиндажах и домах частного сектора.

По данным российского военного ведомства, с начала спецоперации ВС РФ удалось уничтожить 4197 дронов, 4837 орудий полевой артиллерии и минометов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.