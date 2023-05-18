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«Манчестер Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов

Максим Крюков
08:35 18.05.2023
В решающем матче, который намечен на 10 июня, англичане сыграют с миланским «Интером».
«Манчестер Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов
© Фото: Mark Cosgrove, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Английский «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов на домашнем стадионе разгромил мадридский «Реал». Подопечные Хосепа Гвардиолы забили четыре безответных мяча в ворота Тибо Куртуа.

В первом тайме дубль оформил полузащитник Бернарду Силва. Португалец отличился на 23-й и 37-й минутах. Во второй половине встречи на 76-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «сливочных» Эдер Милитао. В добавленное ко второму тайму время гол на свой счет записал Хулиан Альварес.

Для испанского коллектива, который не смог защитить титул, это стало первым подобным поражением впервые с 2009 года, тогда «Реал» уступил «Ливерпулю».

Англичане во второй раз за три года пробились в финал главного турнира Старого Света. В решающем поединке горожане встретятся с миланским «Интером», который в своем полуфинальном противостоянии одолел «Милан». Первый матч закончился победой «черно-синих» со счетом 2:0, в ответной встрече команда Симоне Индзаги минимально победила, забив один мяч. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на стадионе в Стамбуле.

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