«Интер» обыграл «Милан» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

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«Интер» обыграл «Милан» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0. Мячи забили Эдин Джеко на восьмой минуте и Генрих Мхитарян на 11.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов состоялся 10 мая в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

РИА Новости сообщает, что армянин Генрих Мхитарян стал третьим футболистом из СНГ, который забил гол в полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

Ответная игра пройдет 16 мая на этом же стадионе в Милане. На поле встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу. Питерский клуб обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2.