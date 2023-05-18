Вице-премьер РФ Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу. В международном аэропорту Хосе Марти его встретила первый замминистра внешней торговли и иностранных инвестиций республики Анна Тересита Гонсалес Фрага, а также чрезвычайный и полномочный посол России в латиноамериканской стране Виктор Коронелли.
«Мы прибыли по поручению президента Владимира Путина большой и представительной делегацией», - сказал зампредседателя правительства России по прилете на остров.
Чернышенко также отметил, что отношения между странами имеют историческое значение и не подвержены политической конъюнктуре. По его словам, Россия намерена сделать все, чтобы помочь экономике Кубы выйти на достойный уровень.
В рамках визита у вице-премьера запланирована встреча с кубинским лидером Мигелем Диасом-Канелем. Кроме того, должно пройти заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в котором примут участие зампред российского правительства и заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса.
Ранее Кубу посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Посол страны в России Хулио Антонио Гармендия Пенья отметил, что визит главы российского внешнеполитического ведомства в Гавану стал символичным. Дипломат обратил внимание на то, что Лавров приезжал в те страны латиноамериканского региона, которые не подчиняются диктату Запада. Эти страны также понимают аргументацию российской стороны в международных делах, в частности, по Украине, добавил Пенья.