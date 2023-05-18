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Пресс-секретарь Байдена резко прервала брифинг после вопроса о Трампе и России

Максим Крюков
07:33 18.05.2023
Журналист издания RealClearNews Филип Вегманн задал вопрос Карин Жан-Пьер о расследовании «связей» экс-президента США Дональда Трампа и России в 2016 году.
Пресс-секретарь Байдена резко прервала брифинг после вопроса о Трампе и России
© Фото: CNP, AdMedia, GlobalLookPress
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Пресс-секретаря американского президента Карин Жан-Пьер раскритиковали за то, что она резко закончила брифинг и «сбежала со своей трибуны» после того, как журналист издания RealClearNews Филип Вегманн задал вопрос о расследовании «связей» бывшего главы Белого дома Дональда Трампа с Россией на президентских выборах в 2016 году. Об этом пишет британская газета-таблоид The Daily Mail.

Напомним, спецпрокурор США Джон Дарем опубликовал доклад о расследовании якобы имевшихся связей Трампа с Москвой. В нем говорится, что ФБР игнорировало факты, которые не соответствовали этим обвинениям. Как отметил Дарем, они были основаны на неподтвержденной информации.

На брифинге Вегманн напомнил, что американский лидер Джо Байден часто отмечал, что Минюст и ФБР должны оставаться беспристрастными, при этом журналист указал, что результаты расследования Дарэма «свидетельствует об обратном».

После этого представитель Белого дома закрыла свой блокнот и вновь сказала, что данный вопрос касается Министерства юстиции Соединенных Штатов.

«Это не то, о чем я собираюсь говорить с трибуны. Как вы только что заявили в своем вопросе, мы верим в независимое министерство юстиции», - заявила Жань-Пьер, после этого покинув трибуну.

Дональд Трамп в свою очередь в ответ на расследование американских спецслужб заявил, что граждан страны обманывали в течение нескольких лет. Экс-президент отметил, что ФБР никогда не следовало начинать разбирательство касательно связей Трампа и России.

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