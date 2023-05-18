NYT: США не разрешают украинским пилотам обучаться на европейских F-16

Пока разрешение Вашингтона не будет получено, подготовка киевских летчиков может состоять лишь из тактических занятий и изучения технического языка.

© Фото: GIANLUCA VANNICELLI, Keystone Press Agency , GlobalLookPress

Вашингтон не разрешает украинским летчикам тренироваться на истребителях F-16, которые принадлежат европейским странам, пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника с Украины. США скептично настроены к передаче Киеву американских истребителей, сообщает издание.

Пока разрешение Вашингтона не будет получено, подготовка украинских пилотов может состоять лишь из тактических занятий и изучения технического языка. Обучение на реальной технике невозможно.

Администрация Джозефа Байдена не хочет посылать на Украину свои F-16 потому, что на них уйдет слишком много средств из военного бюджета, говорится в статье. Еще одна проблема состоит в том, что истребитель содержит ряд засекреченных систем, в том числе радар.

Великобритания и Нидерланды собираются создать коалицию для поставок F-16 на Украину. Канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака объявила, что Лондон откроет новый учебный центр по подготовке украинских военных летчиков к применению западной авиатехники. Как пишет Politico, давление на администрацию Байдена для передачи F-16 Киеву усиливается.