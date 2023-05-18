Экипажи Су-25 показали боевой вылет в зоне спецоперации
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Восточного военного округа (ВВО) в зоне спецоперации. Экипажи штурмовиков нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений украинских боевиков.
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После нанесения ракетного удара экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
Экипажи Су-25 поразили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику противника. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили авиатехнику к повторному боевому вылету.
Ранее российские летчики показали боевое патрулирование в зоне СВО из кабины Су-34.