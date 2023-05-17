В стране и мире Ночной ракетный удар по складу ВСУ с боеприпасами в Николаеве попал на видео Ян Брацкий Националисты складировали боеприпасы на территории судоремонтного предприятия. © Видео: Социальные сети © Фото: Социальные сети Читайте нас на: Опубликованы кадры ночного группового удара, который наши боевые расчеты высокоточным оружием большой дальности нанесли по крупному складу боеприпасов в городе Николаев. Склад располагался на территории судоремонтного предприятия. На кадрах виден момент прилета ракет и огненное облако, поднимающееся на месте склада. Националисты часто складируют боеприпасы на территории промышленных предприятий и заброшенных заводов. Там же частично ремонтируется техника ВСУ, получившая повреждения во время боевых действий. Экспертное мнение и аналитика