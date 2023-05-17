Ночной ракетный удар по складу ВСУ с боеприпасами в Николаеве попал на видео
Националисты складировали боеприпасы на территории судоремонтного предприятия.
© Видео: Социальные сети © Фото: Социальные сети
Опубликованы кадры ночного группового удара, который наши боевые расчеты высокоточным оружием большой дальности нанесли по крупному складу боеприпасов в городе Николаев.
Склад располагался на территории судоремонтного предприятия. На кадрах виден момент прилета ракет и огненное облако, поднимающееся на месте склада.
Националисты часто складируют боеприпасы на территории промышленных предприятий и заброшенных заводов. Там же частично ремонтируется техника ВСУ, получившая повреждения во время боевых действий.