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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The Economist предложил воспринимать президента России Владимира Путина «как героя Достоевского». Это сравнение он сделал, характеризуя отношение Москвы к Европе.

Каждый, кто изучал историю, знает, что Россия была привязана к Европе по крайней мере с XV века, сказал Киссинджер. Большая часть великой истории Европы была связана с Россией, и внутри России всегда было двойственное чувство по отношению к Старому Свету, считает он.

Россия жила в ощущении опасности со стороны Европы, но также и в уникальной культурной связи с Европой. С одной стороны, Москва хотела приобрести европейскую культуру, но с другой - видела себя как «третий Рим», считает экс-госсекретарь. Путина надо воспринимать как персонажа Достоевского, со всеми противоречиями и сомнениями по поводу собственного народа, сказал он.

В этом интервью Генри Киссинджер также высказался за принятие Украины в НАТО. Он аргументировал это предложение тем, что киевский режим становится одним из самых вооруженных в Европе и в то же время «стратегически самым неопытным».