Букет снарядов «Гиацинта»: как работает в зоне спецоперации самоходка 2С5

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт-С» Западного военного округа. Артиллеристы бьют по замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также по скоплениям живой силы противника. Стрельба ведется 152-мм осколочно-фугасными снарядами на дистанцию более 30 км.

Разведкой позиций противника и корректировкой точности огня занимаются расчеты беспилотных летательных аппаратов - они держат связь с артиллеристами. После боевой стрельбы «Гиацинты» уходят на запасные позиции.

Бойцы в составе батареи прошли полный цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах и на полигонах Западного военного округа, в том числе в тыловых районах спецоперации.

«Везде интересно. Опыт получаешь везде. В десанте прыгал с парашютом, а здесь работаю на таких машинах. Помогли ребята, личный состав, командир мой», - говорит командир орудия «Гиацинт-С» с позывным «Рапира».

Сначала он работал на «Акации», а в ноябре прошлого года получил ранение. После госпиталя вернулся и уже стал командиром 2С5 «Гиацинт-С».

«Настроение потрясающее. Солнышко светит. Ну и каждый день - работа. Не сидим на месте. Постоянно передвигаемся. Мой расчет абсолютно весь жизнерадостный. Питается хорошо. Все ребята отличные. Познакомился, буду с ними держать связь до конца жизни», - говорит «Рапира».

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинской самоходной артустановки 2С1 «Гвоздика» высокоточным барражирующим боеприпасом.