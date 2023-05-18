Армия Армия Армия

Букет снарядов «Гиацинта»: как работает в зоне спецоперации самоходка 2С5

Дмитрий Трунов
06:10 18.05.2023
Артиллеристы круглосуточно уничтожают военные объекты, фортификационные сооружения и живую силу противника.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
Читайте нас на:

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт-С» Западного военного округа. Артиллеристы бьют по замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также по скоплениям живой силы противника. Стрельба ведется 152-мм осколочно-фугасными снарядами на дистанцию более 30 км.

Разведкой позиций противника и корректировкой точности огня занимаются расчеты беспилотных летательных аппаратов - они держат связь с артиллеристами. После боевой стрельбы «Гиацинты» уходят на запасные позиции.

Бойцы в составе батареи прошли полный цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах и на полигонах Западного военного округа, в том числе в тыловых районах спецоперации.

«Везде интересно. Опыт получаешь везде. В десанте прыгал с парашютом, а здесь работаю на таких машинах. Помогли ребята, личный состав, командир мой», - говорит командир орудия «Гиацинт-С» с позывным «Рапира».

Сначала он работал на «Акации», а в ноябре прошлого года получил ранение. После госпиталя вернулся и уже стал командиром 2С5 «Гиацинт-С».

«Настроение потрясающее. Солнышко светит. Ну и каждый день - работа. Не сидим на месте. Постоянно передвигаемся. Мой расчет абсолютно весь жизнерадостный. Питается хорошо. Все ребята отличные. Познакомился, буду с ними держать связь до конца жизни», - говорит «Рапира».

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинской самоходной артустановки 2С1 «Гвоздика» высокоточным барражирующим боеприпасом.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:12 В стране и мире
Кличко сообщил, что в трех районах Киева прогремели взрывы
06:10 Армия
Видео
Букет снарядов «Гиацинта»: как работает в зоне спецоперации самоходка 2С5
06:43 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили минометный расчет, склад боеприпасов и три «Фурии» на Купянском направлении
05:57 В стране и мире
NYT: США не разрешают украинским пилотам обучаться на европейских F-16
05:35 Армия
Видео
Военные атташе дружественных стран посетили Тверское суворовское военное училище Минобороны России
Популярное
Рекламное агентство Ивлеевой начали проверять на неуплату налогов
В РПЦ утвердили молитву для поиска работы
Херш заявил, что Байдену передают неполные разведданные о ходе конфликта на Украине
Видео
В Сети опубликовали видео уничтожения ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»
В Telegram-канале Блиновской, доступ к которому ей запрещен, появились новые сообщения
Видео
Из-за резкого потепления в России начал разрастаться редкий ядовитый гриб
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.