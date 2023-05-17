Уничтожение украинской САУ 2С1 «Гвоздика» российским барражирующим боеприпасом попало на видео

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Минобороны России показало кадры уничтожения украинской самоходной артустановки 2С1 «Гвоздика» высокоточным барражирующим боеприпасом. Точное попадание зафиксировано расчетом беспилотника.

Замаскированную вражескую цель в зоне проведения спецоперации обнаружили с воздуха, после чего передали на землю ее координаты. Это далеко не первый случай эффективного применения дронов-камикадзе для уничтожения бронетехники националистов.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев рассказал об уничтожении таким же барражирующим боеприпасом американского зенитно-ракетного комплекса Avenger в районе населенного пункта Водяное.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.