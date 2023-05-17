Армия Армия Армия

Уничтожение украинской САУ 2С1 «Гвоздика» российским барражирующим боеприпасом попало на видео

15:37 17.05.2023
Цель обнаружил расчет беспилотника, он же зафиксировал точное попадание дрона-камикадзе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Минобороны России показало кадры уничтожения украинской самоходной артустановки 2С1 «Гвоздика» высокоточным барражирующим боеприпасом. Точное попадание зафиксировано расчетом беспилотника.

Замаскированную вражескую цель в зоне проведения спецоперации обнаружили с воздуха, после чего передали на землю ее координаты. Это далеко не первый случай эффективного применения дронов-камикадзе для уничтожения бронетехники националистов.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев рассказал об уничтожении таким же барражирующим боеприпасом американского зенитно-ракетного комплекса Avenger в районе населенного пункта Водяное.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:30 В стране и мире
Видео
Задержаны авторы Telegram-каналов, вымогавшие деньги за «блоки на негатив» у чиновников и бизнеса
14:43 Армия
Видео
В районе Херсона поражен пункт управления тактической группы «Гром» украинских боевиков
13:40 В стране и мире
Видео
«Это по Фрейду»: Лавров ответил на слова Макрона о зависимых отношениях РФ и КНР
12:40 В стране и мире
Глава Минцифры заявил, что реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву
12:21 В стране и мире
Видео
В ЛНР осудили на 20 лет украинского боевика, обстреливавшего для устрашения жилые дома из «Рапиры»
Популярное
Рекламное агентство Ивлеевой начали проверять на неуплату налогов
В РПЦ утвердили молитву для поиска работы
Херш заявил, что Байдену передают неполные разведданные о ходе конфликта на Украине
Видео
В Сети опубликовали видео уничтожения ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»
В Telegram-канале Блиновской, доступ к которому ей запрещен, появились новые сообщения
Видео
Из-за резкого потепления в России начал разрастаться редкий ядовитый гриб
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.