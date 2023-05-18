В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Италии объявили о планах направить 3,4 тысяч военных на восточный фланг НАТО

Анна Касаткина
22:55 18.05.2023
Италия в 2023 году продолжит участвовать в инициативах альянса, отметил министр обороны Гвидо Крозетто.
В Италии объявили о планах направить 3,4 тысяч военных на восточный фланг НАТО
© Фото: Mauro Scrobogna, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Италия в 2023 году направит 3,4 тысячи военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО. Об этом заявил министр обороны Гвидо Крозетто на совместном заседании комиссий по обороне и международным делам обеих палат итальянского парламента.

Он уточнил, что Италия продолжит участие в реализуемых на восточном фланге НАТО инициативах.

«Обязательства значительны и предусматривают на 2023 год общий объем персонала в 3400 человек», - цитирует министра Corriere della Sera.

Крозетто отметил, что в рамках техники это означает 600 средств, включая пять морских и 30 воздушных единиц. Как уточняется, в планы министерства входит размещение в Балтийском море корабля, который обладает возможностями противовоздушной и противоракетной обороны «в качестве вклада в укрепление воздушного пространства Польши и евроатлантического региона».

Ранее Эстония потребовала, чтобы союзники по НАТО увеличили целевой показатель по расходам на оборону.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:45 В стране и мире
Чернышенко: банки РФ на Кубе переходят на расчеты по проектам в рублях
20:10 В стране и мире
Видео
Синоптик Вильфанд перечислил причины аномально теплой погоды в Москве
19:15 ОПК
Минобороны России передало армии Никарагуа инженерную технику и плавсредсва
18:12 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры карантинных мероприятий из-за птичьего гриппа в Москве
17:12 В стране и мире
Видео
Депутат Горелкин заявил, что запрет на пересылку данных через мессенджеры не коснется родительских чатов
Популярное
Защита мужа блогера Блиновской обжаловала запрет пользоваться ему Интернетом
The Drive: Patriot были обречены на атаки ВС РФ из-за своего несовершенства
Рекламное агентство Ивлеевой начали проверять на неуплату налогов
В РПЦ утвердили молитву для поиска работы
Херш заявил, что Байдену передают неполные разведданные о ходе конфликта на Украине
Видео
В Сети опубликовали видео уничтожения ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.