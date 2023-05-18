В Италии объявили о планах направить 3,4 тысяч военных на восточный фланг НАТО

Италия в 2023 году продолжит участвовать в инициативах альянса, отметил министр обороны Гвидо Крозетто.

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Италия в 2023 году направит 3,4 тысячи военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО. Об этом заявил министр обороны Гвидо Крозетто на совместном заседании комиссий по обороне и международным делам обеих палат итальянского парламента.

Он уточнил, что Италия продолжит участие в реализуемых на восточном фланге НАТО инициативах.

«Обязательства значительны и предусматривают на 2023 год общий объем персонала в 3400 человек», - цитирует министра Corriere della Sera.

Крозетто отметил, что в рамках техники это означает 600 средств, включая пять морских и 30 воздушных единиц. Как уточняется, в планы министерства входит размещение в Балтийском море корабля, который обладает возможностями противовоздушной и противоракетной обороны «в качестве вклада в укрепление воздушного пространства Польши и евроатлантического региона».

Ранее Эстония потребовала, чтобы союзники по НАТО увеличили целевой показатель по расходам на оборону.