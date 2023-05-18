На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Первые сирены прозвучали в Киеве, в городе слышны взрывы.

© Фото: Aleksander Lyskin, GlobalLookPress

Воздушная тревога звучит на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты оповещения.

Первые сирены прозвучали в Киеве, сообщается о взрывах. Через две минуты вся карта окрасилась в красный цвет.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на четверг ВС РФ высокоточными удары пресекли выдвижение украинских резервов в зоне спецоперации и уничтожили запасы вооружения и боеприпасов врага.