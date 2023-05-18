Минобороны: ВС РФ пресекли выдвижение резервов и уничтожили запасы вооружения и боеприпасов врага

Ночью были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ пресекли выдвижение украинских резервов и уничтожили запасы вооружения и боеприпасов врага высокоточными ударами, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он уточнил, что сегодня были выпущены ракеты морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника. Как уточнил Конашенков, все назначенные объекты поражены.

«В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий», - сказал представитель российского оборонного ведомства.

Между тем, на Донецком направлении штурмовые отряды продолжают бои по освобождению Артемовска поддержке подразделений ВДВ. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 200 человек. Помимо живой силы, уничтожены украинский танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две САУ «Гвоздика».

Также Конашенков заявил об уничтожении украинского самолета Су-24 и вертолета Ми-8.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.