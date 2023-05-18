Губернатор Хабаровского края Дегтярев рассказал Путину о производстве для нужд СВО

Глава региона подарил президенту модель тактического багги «Ерофей» и шеврон именного батальона «Генерал Корф», бойцы которого выполняют задачи спецоперации на Украине.

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Президент Владимир Путин встретился с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Глава региона доложил о том, как в крае организована работа по поддержке семей - участников спецоперации по защите мирного Донбасса.

Михаил Дегтярев рассказал и о производстве для нужд спецоперации. Речь шла о палатках и спальных мешках для военнослужащих. Глава региона принес на встречу в подарок Путину модель новинки - тактического багги «Ерофей». Губернатор также подарил президенту шеврон именного батальона «Генерал Корф», бойцы которого выполняют задачи спецоперации на Украине.

Также губернатор сообщил о шефстве властей над городом воинской славы Дебальцево, который находится в Донецкой народной республике. Там при поддержке Хабаровского края идет восстановление объектов гражданской инфраструктуры.