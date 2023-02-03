В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»

Первый образец легкого тактического вездехода высокой проходимости протестировали полперд президента на Дальнем востоке Юрий Трутнев и врио командующего войсками ВВО Алексей Ртищев.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Хабаровском крае на автодроме Восточного военного округа (ВВО) полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев совместно с временно исполняющим обязанности командующего войсками ВВО генерал-майором Алексеем Ртищевым и губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым проверили на работоспособность первый образец легкого тактического вездехода высокой проходимости «Багги». Данный образец «Багги» был произведен в Хабаровском крае.

Для полноценного понимания функционала тактического вездехода, Юрий Трутнев, который является мастером спорта и бронзовым призером Чемпионата России по ралли, лично сел за руль транспортного средства в тестовом заезде по трассе автодрома ВВО.

После тест-драйва, Трутнев рассказал о доработках, которые необходимо внести в конструкцию тактического вездехода, представителю предприятия. После всех корректировок предприятие-изготовитель приступит к мелкосерийному производству.

Планируется выпускать по 20 единиц в месяц. Часть вездеходов будут отправлены в зону проведения специальной военной операции РФ на Украине.

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Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов