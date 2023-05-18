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Опубликованы кадры карантинных мероприятий из-за птичьего гриппа в Москве

Ян Брацкий
18:12 18.05.2023
Подходы к водоемам с утками перекрыты, на дорогах дежурят наряды неотложной ветеринарной помощи.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Участок местности в районе Бесединского шоссе оцеплен санитарными службами, растянуты ограничительные ленты. Все дело в карантине, который столичные власти объявили из-за птичьего гриппа. На опубликованных кадрах видно, что все подходы к водоемам перекрыты. На обочине дежурят машины неотложной ветеринарной помощи.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин сегодня. Вирус обнаружили 16 мая, в связи с чем ввели контролируемую зону в таких районах как: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово и прочих соседних территориях. На период действия карантина в этих зонах запрещен убой птиц с последующим употреблением их в пищу, лечение кур, выгульное содержание, снятие пуха и пера с павших птиц и т. д.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский ранее успокоил москвичей, отметив, что карантинные мероприятия не носят глобального характера, а сам возбудитель птичьего гриппа не опасен для человека. Массовых заболеваний этим патогеном не фиксируется ни в одной стране.   

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