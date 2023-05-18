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Суд продлил арест экс-сотруднику посольства США Шонову

Ян Брацкий
16:49 18.05.2023
Бывший сотрудник посольства США Роберт Шонов был задержан оперативниками ФСБ во Владивостоке 15 мая.
Суд продлил арест экс-сотруднику посольства США Шонову
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Срок ареста бывшего сотрудника посольства США Роберта Шонова продлен на три месяца, до 23 августа. Соответствующее решение принял Лефортовский суд столицы после поступившего ходатайства от ФСБ России. Шонов обвиняется по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

«Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого по ст. 275.1 УК РФ Роберта Робертовича Шонова на три месяца, то есть до 23 августа», - цитирует ТАСС вердикт судьи.

Материалы дела засекречены, поэтому оно рассматривается в закрытом режиме. О задержании Шонова стало известно в минувший понедельник. Спецоперацию провели сотрудники полиции и спецслужб. Экс-сотрудник посольства США был задержан во Владивостоке.

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