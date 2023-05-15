В стране и мире Следователи ФСБ предъявили обвинение экс-сотруднику посольства США Ян Брацкий Подозреваемого задержали во Владивостоке в результате оперативно-разыскных мероприятий. © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости Читайте нас на: ФСБ России предъявила обвинения бывшему сотруднику посольства США в России Роберту Шонову в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Подозреваемый заключен под стражу. «В ходе оперативно-разыскных действий правоохранительные органы при поддержке сотрудников ФСБ России задержали во Владивостоке Роберта Шонова. После допроса ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). В отношении обвиняемого избран арест», - пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. Сейчас следователи ходатайствуют о продлении на три месяца срока заключения Шонова под стражу. Дата следующего судебного заседания пока не определена. Экспертное мнение и аналитика