Следователи ФСБ предъявили обвинение экс-сотруднику посольства США
ФСБ России предъявила обвинения бывшему сотруднику посольства США в России Роберту Шонову в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Подозреваемый заключен под стражу.
«В ходе оперативно-разыскных действий правоохранительные органы при поддержке сотрудников ФСБ России задержали во Владивостоке Роберта Шонова. После допроса ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). В отношении обвиняемого избран арест», - пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Сейчас следователи ходатайствуют о продлении на три месяца срока заключения Шонова под стражу. Дата следующего судебного заседания пока не определена.