МО РФ: потери противника на Донецком направлении составили до 200 боевиков и наемников

Уничтожены также танк, три ББМ и две САУ «Гвоздика», сообщили в оборонном ведомстве.

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Общие потери противника на Донецком направлении за прошедшие сутки составили до 200 украинских боевиков и наемников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"», - сообщил он.

Штурмовые отряды продолжают освобождать Артемовск при активной поддержке подразделений воздушно-десантных войск, добавил Конашенков.

На брифинге представитель Минобороны также рассказал о пресечении выдвижения украинских резервов и уничтожении запасов вооружения и боеприпасов врага высокоточными ударами.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.