В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца

Есть относительный результат на переговорах с участием Турции, Украины и ООН, отметил Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что зерновая сделка была продлена на два месяца.

Он отметил, что судьба Черноморской зерновой инициативы находится в руках тех, с кем Организация Объединенных Наций должна согласовать ее российскую часть.

«Есть относительный результат на переговорах с участием Турции, Украины и ООН», - сказал представитель Кремля.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова также подтвердила продление этой сделки на два месяца.

Она подчеркивала, что таким образом предоставляется возможность своими действиями помочь обеспечить глобальную безопасность в сфере продовольствия.