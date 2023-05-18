Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о короткой волне холода

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе со «Звездой» рассказала о погоде в столице в ближайшие дни.

Она отметила, что сейчас температурный режим в городе характерен для конца июня - в Москве стоит летняя погода.

Однако уже в пятницу, 19 мая, характер погоды начнет меняться. В ночь ожидаются дожди, воздух охладится, заявила метеоролог.

В ночь на субботу минимальная температура +6...+8, по области возможно понижение до +3 градусов. Днем воздух прогреется до уровня +18...+20 градусов.

«Такая волна холода... она не очень ярко выражена, она не будет продолжительной», - сказала Позднякова.

По словам синоптика, начиная с понедельника температура воздуха будет постепенно повышаться и вернется к приятным для москвичей показателям.

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