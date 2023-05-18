В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Военный эксперт Литовкин раскрыл схему заработка США на поставках Киеву F-16

Максим Крюков
14:35 18.05.2023
По словам Виктора Литовкина, странам Европы придется закупать у американцев новые самолеты после поставок Украине F-16.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Staff Sgt. Taylor Solberg, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Соединенные Штаты Америки не намерены поставлять Киеву истребители F-16, так как хотят, чтобы это сделали страны Европы с целью дальнейшего получения прибыли. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Американцы не хотят передавать свои F-16, так же как и танки Abrams. Они хотят, чтобы машины передали Украине европейцы. Потому что европейцы останутся без самолетов и танков, им надо будет где-то покупать самолеты и танки. И тут как тут американцы появятся. Это же бизнес и это же одна из задумок и операций против России на Украине - это заработать. Они создают для европейцев безвыходное положение - те остаются без вооружения. А где их брать? Европейский военно-промышленный комплекс работает ограниченно, не успевает все сделать, поэтому надо обращаться к американцам, тем более американцы - хозяева, а эти - вассалы. И американцы довольные продадут им F-35 - платите только денежки. Поэтому американцы зарабатывают на всем», - сказал он.

По словам эксперта, F-16 Украине могут передать Дания или Нидерланды, однако, несмотря на это, самолеты, как считает Литовкин, будут базироваться в Польше, потому что у Украины нет аэродромов, которые способны принимать, выпускать и обслуживать F-16.

«У самолета ведь очень важная часть - это аэродромная инфраструктура. Это не только "бетонка". Это командные вышки, радиолокационные станции, станции технико-эксплуатационного обслуживания, заводы по производству воздуха высокого давления, по очистке авиационного топлива. Это очень все непросто», - отметил собеседник «Звезды».

Также он считает, что Украина не начинает свое наступление в том числе потому, что им нечем прикрыть свою бронетехнику. Помимо этого, Литовкин заявил, что процесс применения украинскими националистами западных самолетов займет несколько месяцев, «потому что украинских летчиков еще надо научить летать на них».

Ранее Politico сообщило, что Вашингтон не против поставок Украине F-16 другими странами. Как отмечает издание, хотя Белый дом неоднократно отвергал возможность отправки F-16 ВВС США, он никогда не исключал одобрения передачи истребителей Киеву из другой страны.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:46 Армия
МО РФ: потери противника на Донецком направлении составили до 200 боевиков и наемников
13:15 В стране и мире
Видео
Путин: РФ смогла увеличить экспорт сельхозпродукции вопреки барьерам во внешней торговле
12:19 В стране и мире
В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца
11:57 Армия
Видео
Салюков доложил Шойгу, что занятия на полигонах ЗВО организованы с учетом использования противником западного вооружения
08:12 В стране и мире
Антонов назвал попытки ЦРУ вербовать россиян через Telegram-канал наглой провокацией
Популярное
The Drive: Patriot были обречены на атаки ВС РФ из-за своего несовершенства
Рекламное агентство Ивлеевой начали проверять на неуплату налогов
В РПЦ утвердили молитву для поиска работы
Херш заявил, что Байдену передают неполные разведданные о ходе конфликта на Украине
Видео
В Сети опубликовали видео уничтожения ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»
В Telegram-канале Блиновской, доступ к которому ей запрещен, появились новые сообщения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.