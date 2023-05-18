Военный эксперт Литовкин раскрыл схему заработка США на поставках Киеву F-16

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Соединенные Штаты Америки не намерены поставлять Киеву истребители F-16, так как хотят, чтобы это сделали страны Европы с целью дальнейшего получения прибыли. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Американцы не хотят передавать свои F-16, так же как и танки Abrams. Они хотят, чтобы машины передали Украине европейцы. Потому что европейцы останутся без самолетов и танков, им надо будет где-то покупать самолеты и танки. И тут как тут американцы появятся. Это же бизнес и это же одна из задумок и операций против России на Украине - это заработать. Они создают для европейцев безвыходное положение - те остаются без вооружения. А где их брать? Европейский военно-промышленный комплекс работает ограниченно, не успевает все сделать, поэтому надо обращаться к американцам, тем более американцы - хозяева, а эти - вассалы. И американцы довольные продадут им F-35 - платите только денежки. Поэтому американцы зарабатывают на всем», - сказал он.

По словам эксперта, F-16 Украине могут передать Дания или Нидерланды, однако, несмотря на это, самолеты, как считает Литовкин, будут базироваться в Польше, потому что у Украины нет аэродромов, которые способны принимать, выпускать и обслуживать F-16.

«У самолета ведь очень важная часть - это аэродромная инфраструктура. Это не только "бетонка". Это командные вышки, радиолокационные станции, станции технико-эксплуатационного обслуживания, заводы по производству воздуха высокого давления, по очистке авиационного топлива. Это очень все непросто», - отметил собеседник «Звезды».

Также он считает, что Украина не начинает свое наступление в том числе потому, что им нечем прикрыть свою бронетехнику. Помимо этого, Литовкин заявил, что процесс применения украинскими националистами западных самолетов займет несколько месяцев, «потому что украинских летчиков еще надо научить летать на них».

Ранее Politico сообщило, что Вашингтон не против поставок Украине F-16 другими странами. Как отмечает издание, хотя Белый дом неоднократно отвергал возможность отправки F-16 ВВС США, он никогда не исключал одобрения передачи истребителей Киеву из другой страны.