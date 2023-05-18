Главком ВМФ Евменов поздравил моряков с 320-летием Балтфлота

Адмирал Николай Евменов отметил, что военные моряки, морские пехотинцы и летчики Балтфлота проявляют беспримерную храбрость, мужество и высокое воинское мастерство в зоне спецоперации.

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Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков-балтийцев с Днем Балтийского флота, который отмечается ежегодно 18 мая.

Сегодня старейшему флоту страны исполняется 320 лет. Днем его рождения принято считать 18 мая 1703 года (по старому стилю - 7 мая), поскольку тогда морякам Балтийского флота во время Северной войны удалось одержать первую победу над шведами. В телеграмме главкома ВМФ отмечен вклад императора Петра Великого в основание флота.

«На протяжении трех столетий балтийцы одерживали немало блистательных побед над неприятелем. Сражения в устье Невы и у Гангута, у Выборга и острова Сааремаа, у Гренгама, Чесмы, Афона и Наварина навечно вошли в боевую летопись ВМФ как замечательный пример высокого воинского мастерства балтийских моряков», - говорится в сообщении.

Евменов указал на вклад балтийцев в борьбу с нацистами в годы Великой Отечественной войны. В частности, речь идет об их участии в обороне Ленинграда, а также в разгроме врага в Прибалтике. Главком отметил значимую роль Балтфлота в ходе научных экспедиций.

«На карте мира сделаны 432 географических открытия, которые носят имена 98 адмиралов и офицеров Балтийского флота», - сказал он.

Главком подчеркнул, что на сегодняшний день военные моряки, морские пехотинцы и летчики Балтфлота достойно выполняют свой воинский долг. В частности, проявляют храбрость, мужество и высокое воинское мастерство на передовой в зоне проводимой ВС РФ спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.