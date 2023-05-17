Армия Армия Армия

Военный эксперт Кнутов: «Кинжал» показал, что Patriot не способен работать по гиперзвуковым целям

Максим Крюков
11:23 17.05.2023
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, в результате попадания российской ракеты «Кинжал» была выведена из строя станция наведения ракет ЗРК Patriot.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России, РИА Новости
Читайте нас на:

Судя по тем обломкам, которые можно найти на улицах Киева, украинские националисты использовали новейший образец зенитного ракетного комплекса Patriot, пытаясь сбить гиперзвуковой комплекс «Кинжал». Об этом в беседе со «Звездой» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Вообще это достаточно интересно, потому что, судя по ракетам и фрагментам ракет, которые валяются в Киеве, использован был новейший вариант комплекса Patriot, и ракеты в том числе предназначены для перехвата баллистических ракет. То есть эта версия ракет достаточно новая, поэтому американцы пытались проверить, как этот комплекс работает по таким целям, как ракеты комплексов "Искандер" и "Кинжал". И в Киеве достаточно много обломков этих ракет американских. Есть даже фотография одной из ракет, которая практически в цельном состоянии упала и лежит на земле», - сказал он.

Эксперт отметил, что комплекс «Кинжал» в очередной раз показал свои возможности и то, что Patriot не способен работать по гиперзвуковым целям, которые, как «Кинжал», летят на скорости порядка 9 Махов, при этом маневрируя и меняя траекторию. По его словам, ракета комплекса Patriot движется примерно в два раза медленнее, поэтому перехватить гиперзвуковую цель американский ЗРК не в состоянии.

«Наши системы гиперзвукового оружия превосходят все системы ПВО, которые созданы в Соединенных Штатах Америки. И было доказано, что американские комплексы не способны поражать наше гиперзвуковое оружие», - заявил собеседник «Звезды».

Кнутов также предположил, что в результате попадания российской ракеты была выведена из строя станция наведения ракет ЗРК.

«Если мы вывели из строя станцию наведения ракет, то уже без поставки другой станции комплекс свои задачи выполнять не будет. Если было попадание в радар, то можно сказать, что комплекс на долгое время перестал функционировать», - отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что в любом случае признание CNN говорит о том, что реальное поражение комплекса нашей гиперзвуковой ракетой было. Напомним, телеканал, ссылаясь на неназванного представителя администрации США, сообщил, что ЗРК поврежден, в настоящее время Вашингтон оценивает нанесенный ущерб.

По словам Кнутова, американцы будут пытаться создать эффективную систему противовоздушной обороны, однако Россия будет выбивать западные комплексы, такие как Patriot, Mamba, IRIS-T и NASAMS, а также добиваться того, чтобы системы ПВО «натовского» образца на территории Украины не функционировали эффективно.

Накануне в Минобороны России сообщили, что ракетный комплекс «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot в Киеве. По словам Игоря Конашенкова, в ночь на 16 мая ВС РФ выпустили ракеты воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений противника, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, в том числе западного производства.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:28 В стране и мире
Апелляционный суд Парижа приговорил экс-президента Саркози к году тюрьмы по «делу о прослушке»
09:41 В стране и мире
Херш: группа стран ЕС во главе с Польшей тайно призывает Зеленского остановить конфликт
09:28 В стране и мире
Глава МИД Индии посоветовал Боррелю посмотреть регламент ЕС, прежде чем угрожать из-за нефти
07:37 В стране и мире
Видео
В Москве задержаны три женщины, продавшие младенца за 60 тысяч рублей в ТЦ
01:00 В стране и мире
Видео
Захарова: своими действиями страны Запада поставили себя на грань самоколлапса
Популярное
Херш заявил, что Байдену передают неполные разведданные о ходе конфликта на Украине
В Telegram-канале Блиновской, доступ к которому ей запрещен, появились новые сообщения
Видео
В Сети опубликовали видео уничтожения ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»
Видео
Из-за резкого потепления в России начал разрастаться редкий ядовитый гриб
Умерла актриса из сериала «Каменская» Регина Разума
Видео
Артиллерист рассказал, как собака Альба помогает расчетам «Ураганов» находить технику врага
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.