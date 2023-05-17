Военный эксперт Кнутов: «Кинжал» показал, что Patriot не способен работать по гиперзвуковым целям

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России, РИА Новости

Судя по тем обломкам, которые можно найти на улицах Киева, украинские националисты использовали новейший образец зенитного ракетного комплекса Patriot, пытаясь сбить гиперзвуковой комплекс «Кинжал». Об этом в беседе со «Звездой» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Вообще это достаточно интересно, потому что, судя по ракетам и фрагментам ракет, которые валяются в Киеве, использован был новейший вариант комплекса Patriot, и ракеты в том числе предназначены для перехвата баллистических ракет. То есть эта версия ракет достаточно новая, поэтому американцы пытались проверить, как этот комплекс работает по таким целям, как ракеты комплексов "Искандер" и "Кинжал". И в Киеве достаточно много обломков этих ракет американских. Есть даже фотография одной из ракет, которая практически в цельном состоянии упала и лежит на земле», - сказал он.

Эксперт отметил, что комплекс «Кинжал» в очередной раз показал свои возможности и то, что Patriot не способен работать по гиперзвуковым целям, которые, как «Кинжал», летят на скорости порядка 9 Махов, при этом маневрируя и меняя траекторию. По его словам, ракета комплекса Patriot движется примерно в два раза медленнее, поэтому перехватить гиперзвуковую цель американский ЗРК не в состоянии.

«Наши системы гиперзвукового оружия превосходят все системы ПВО, которые созданы в Соединенных Штатах Америки. И было доказано, что американские комплексы не способны поражать наше гиперзвуковое оружие», - заявил собеседник «Звезды».

Кнутов также предположил, что в результате попадания российской ракеты была выведена из строя станция наведения ракет ЗРК.

«Если мы вывели из строя станцию наведения ракет, то уже без поставки другой станции комплекс свои задачи выполнять не будет. Если было попадание в радар, то можно сказать, что комплекс на долгое время перестал функционировать», - отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что в любом случае признание CNN говорит о том, что реальное поражение комплекса нашей гиперзвуковой ракетой было. Напомним, телеканал, ссылаясь на неназванного представителя администрации США, сообщил, что ЗРК поврежден, в настоящее время Вашингтон оценивает нанесенный ущерб.

По словам Кнутова, американцы будут пытаться создать эффективную систему противовоздушной обороны, однако Россия будет выбивать западные комплексы, такие как Patriot, Mamba, IRIS-T и NASAMS, а также добиваться того, чтобы системы ПВО «натовского» образца на территории Украины не функционировали эффективно.

Накануне в Минобороны России сообщили, что ракетный комплекс «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot в Киеве. По словам Игоря Конашенкова, в ночь на 16 мая ВС РФ выпустили ракеты воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений противника, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, в том числе западного производства.