Армия Артиллеристы показали «снайперскую винтовку» калибра 152 мм для стрельбы по националистам под Артемовском На отдельных участках линии соприкосновения после применения «Гиацинтов» стало значительно тише, а пехоте теперь проще продвигаться вперед. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Подразделения Воздушно-десантных войск уничтожили артиллерийские батареи украинских националистов на Артемовском направлении спецоперации. Прицельным огнем были разрушены замаскированные оборонительные сооружения, подавлены пункты управления и военная техника врага. Позиции неприятеля вскрыли операторы беспилотников, артиллеристы называют их «птичками». «Справляемся на отлично, успешно уничтожаем противника и его технику. Цели должны быть крупными, потому что это хорошая пушка, поражающая врага за 28 километров. Это снайперская винтовка среди артиллеристов. Главное, все грамотно сделать. "Птички" помогают хорошо, быстро наводимся и уничтожаем противника», - рассказал командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным «Коломна». В случае необходимости, огонь корректируют с воздуха, после чего расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» наносят разящий залп. Артиллеристы-десантники действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика