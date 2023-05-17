Глава МЧС РФ облетел на вертолете пострадавшую от пожара территорию Забайкалья

Двадцать пятого апреля пожар полностью уничтожил шесть жилых домов и восемь хозяйственных построек в селе Баляга, ущерб составил 2 млн 700 тыс. рублей.

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Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в село Баляга Петровск-Забайкальского района, чтобы лично проконтролировать оказание адресной помощи погорельцам и оценить ход восстановительных работ после разрушительного пожара. Глава ведомства осмотрел территорию с борта вертолета и пообщался с местными жителями, сообщили в МЧС РФ.

«В условиях пожарной опасности рейды и патрулирование должны быть ежедневными. Особое внимание - населенным пунктам, граничащим с лесами и зелеными массивами, для которых актуальна угроза перехода ландшафтных пожаров», - заявил Куренков.

Огонь вспыхнул в этих местах 25 апреля. Сначала загорелся старый склад пиломатериалов, искры с которого сильные порывы ветра разнесли по поселку.