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Глава МЧС РФ облетел на вертолете пострадавшую от пожара территорию Забайкалья

Ян Брацкий
18:34 17.05.2023
Двадцать пятого апреля пожар полностью уничтожил шесть жилых домов и восемь хозяйственных построек в селе Баляга, ущерб составил 2 млн 700 тыс. рублей.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в село Баляга Петровск-Забайкальского района, чтобы лично проконтролировать оказание адресной помощи погорельцам и оценить ход восстановительных работ после разрушительного пожара. Глава ведомства осмотрел территорию с борта вертолета и пообщался с местными жителями, сообщили в МЧС РФ.

«В условиях пожарной опасности рейды и патрулирование должны быть ежедневными. Особое внимание - населенным пунктам, граничащим с лесами и зелеными массивами, для которых актуальна угроза перехода ландшафтных пожаров», - заявил Куренков.

Огонь вспыхнул в этих местах 25 апреля. Сначала загорелся старый склад пиломатериалов, искры с которого сильные порывы ветра разнесли по поселку.

© МЧС РФ

В итоге полностью сгорели шесть жилых домов и восемь хозяйственных построек. Местные власти оценили ущерб в размере 2 млн 700 тыс. рублей. Пожароопасная обстановка в регионе сохраняется, есть риски возникновения новых возгораний. Ситуация находится под контролем ведомства, заявил Куренков.

«В работе по тушению природных пожаров и мониторингу пожароопасной обстановки активно задействована авиация МЧС России: вертолет Ми-8, расчеты беспилотных авиационных систем Уральского и Амурского спасательных центров МЧС России», - добавил министр.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков доложил президенту Владимиру Путину о ситуации с пожарами в российских регионах. Глава ведомства подтвердил гибель 12 человек в Свердловской области. По словам Куренкова, наиболее сложная обстановка складывается в Свердловской, Курганской и Тюменской областях.

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