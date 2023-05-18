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Украинские националисты выпустили 10 снарядов из РСЗО по Александровке

Максим Крюков
11:46 18.05.2023
В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики также выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
Украинские националисты выпустили 10 снарядов из РСЗО по Александровке
© Фото: Максим Захаров, РИА Новости
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Вооруженные формирования украинских националистов в четверг, 18 мая, обстреляли Александровку Донецкой Народной Республики, выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.40 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО», - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале представительства.

В ведомстве не уточнили, какой тип РСЗО применили радикалы. Также сообщается, что утром 18 мая в течение двух часов боевики киевского режима выпустили 18 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

Ранее корреспондент «Звезды» показал последствия обстрела украинскими боевиками Ясиноватой ДНР. В результате удара погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Пострадали улицы Школьная и Коммунальная, от ударной волны повреждения получили жилые дома.

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